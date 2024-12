Santos segue com dilema sobre situação de Giuliano

A situação de Giuliano segue em aberto no Santos. O clube está fazendo uma limpa no elenco, mas ainda não definiu o futuro do meio-campista, que está de férias e viajando com a sua família.

O jogador de 34 anos chegou ao Peixe em janeiro, com contrato válido até o final do ano, com renovação automática. A permanência, porém, ficou em xeque após a demissão do técnico Fábio Carille.

A diretoria corre atrás de um novo comandante, que deve ter papel crucial no futuro de Giuliano. No momento, o principal alvo é Luís Castro. O português, entretanto, ainda não respondeu a proposta alvinegra.