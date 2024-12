Em meio a jejum de vitórias, técnico Gabriel Milito é demitido do Atlético-MG

Contudo, o Atlético-MG de Milito começou a derrapar na temporada, que foi de muita oscilação. A equipe mineira ainda foi finalista da Copa do Brasil, mas também ficou com o vice ao perder para o Flamengo. No Brasileirão, a situação não é boa: o time ocupa a 14ª posição, com 44 pontos, e não está na zona de classificação nem para a Sul-Americana.

Ao todo, Milito deixa o comando do Atlético-MG com 62 jogos. Foram 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 47,84%. O argentino conquistou um título - o primeiro de sua carreira - e ficou com dois vice-campeonatos.

"A sequência de (maus) resultados teve um peso. Conversamos depois do jogo em Buenos Aires para seguirmos essa semana e avaliarmos no final da temporada, mas infelizmente com a derrota de hoje... o Milito é um treinador que se entrega, que se dedica muito, é muito intenso. Proporcionalmente, ele se esgota muito mentalmente quando as coisas não encaminham. No entendimento dele e na nossa percepção, isso poderia gerar uma barreira que impedisse que ele continuasse fazendo o trabalho dele e extraisse o potencial dos jogadores que nós temos", concluiu o diretor de futebol do Galo.