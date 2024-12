Atlético-GO x Fortaleza: veja onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Com 65 pontos, o Fortaleza viu as chances de título escaparem após a derrota de 2 a 0 para o Vitória, na Bahia. Já garantido na fase de grupos da Libertadores, o time quer apenas terminar em terceiro lugar.

Para o Atlético-GO o clima é de reestruturação. Com 27 pontos o time, que foi rebaixado por antecipação, quer apenas escapar da lanterna. No fim de semana o Dragão empatou por 2 a 2 com o Vasco.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, quer ver seu time apresentando um futebol melhor do que nos últimos jogos.

"Sei que estamos tendo um ano muito bom, mas meu time precisa apresentar um futebol melhor do que mostramos contra o Vitória. Temos que melhorar para este jogo", disse ele.