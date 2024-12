Lateral brasileiro projeta confronto com Cristiano Ronaldo na Champions Asiática

A primeira fase da Champions League Asiática se aproxima de seu desfecho e, na próxima segunda-feira (2), viverá um duelo muito aguardado entre duas das equipes mais tradicionais do futebol no continente: o badalado Al Nassr, da Arábia Saudita, e o Al Sadd, maior potência do Catar, que se enfrentam pela 6ª rodada da competição.

Restando três rodadas para o fim da primeira fase, ambos os times seguem invictos. Com 13 pontos, o Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, é o 3? colocado do grupo B, enquanto o Al Sadd ocupa a 5ª posição, com 9 pontos. Na última terça-feira (26), o time do Catar buscou o empate em 1 a 1 contra outro poderoso rival saudita - o Al Hilal, de Jorge Jesus e Neymar, que, lesionado, foi desfalque - e contou com um protagonista brasileiro: o lateral-esquerdo Paulo Otavio, que balançou as redes apenas quatro minutos após entrar em campo e deu números finais ao jogo.

Revelado pelo Athletico Paranaense em 2012, o jogador de 30 anos passou sete temporadas no futebol europeu e teve destaque no Wolfsburg, da Alemanha, antes de chegar ao Al Sadd, em 2023. Logo em seu primeiro ano no Catar, foi eleito o melhor lateral da liga local e contribuiu para seu novo clube conquistar o Campeonato Catari e