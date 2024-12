Arthur Elias se diz satisfeito com ano da Seleção feminina: 'caminho certo'

Desde que assumiu a Seleção, Arthur Elias conseguiu resultados importantes, como a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, o vice-campeonato na Copa Ouro e o terceiro lugar na SheBelieves Cup. Após os Jogos Olímpicos, o treinador iniciou um processo de renovação no elenco, com a integração de atletas mais jovens.

Sobre esse processo, Arthur destacou a importância de criar um ambiente de confiança e alinhamento com o modelo de jogo da Seleção.

"O Brasil tem muitas atletas e as jogadoras terão oportunidades de representar a Amarelinha nesses próximos três anos, porque existe um processo de renovação. Claro que o desenvolvimento de cada uma tem muito a ver com o trabalho delas em seus clubes, mas o que eu quero nesse processo é fazer com que elas se identifiquem, se sintam cada vez melhores aqui, possam ser elas mesmas dentro e fora do campo, e exercitem o nosso modelo de jogo, que é diferente dos clubes. Acredito que estamos no caminho certo e estou muito satisfeito", comentou.

As partidas fazem parte do planejamento da Seleção para a Copa América de 2025, que será realizada no Equador, e para a Copa do Mundo de 2027, que irá ocorrer no Brasil. Depois da prata nas Olimpíadas, as brasileiras estão invictas, com três vitórias e um empate.

"Ainda temos a Copa América ano que vem, que é uma competição muito dura que vai nos preparar e dar experiência para essas jogadoras mais jovens, que terão a oportunidade de jogar uma competição em nível internacional", completou Arthur.

A zagueira Lauren, celebrou a oportunidade de representar a equipe em mais uma ocasião, marcando um dos gols da vitória