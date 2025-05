Grêmio está virtualmente classificado na Copa Sul-Americana; Cruzeiro é eliminado

Seis partidas deram sequência na disputa da quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira e três brasileiros estiveram em campo. O maior destaque ficou para o Grêmio, que empatou fora de casa, e está virtualmente classificado pelo menos para os playoffs. O Cruzeiro por sua vez está eliminado e o Vasco, apesar de ter sofrido uma goleada, segue vivo.

Jogando fora de casa, no Peru, o Grêmio foi até o estádio Alejandro Villanueva, e segurou o empate sem gols com o Atlético Grau. Com isso, subiu para vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, e está com um pé na próxima fase. Afinal, está seis pontos à frente do próprio adversário, que só tem dois, e ainda tem pequenas chances de avançar. O Godoy Cruz-ARG lidera, com 10, após vencer por 1 a 0 o Sportivo Luqueno-PAR, lanterna com um ponto.

O Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello, na Venezuela, no Estádio Misael Delgado, por 4 a 1. Apesar de ter chegado ao sétimo jogo seguido sem vitória na temporada e ainda não ter definido o substituto do técnico Fábio Carille, o time carioca segue vivo na busca pela classificação no Grupo G.