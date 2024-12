Neymar no Santos? Basso diz que elenco vive expectativa por volta do craque

A possível volta de Neymar ao Santos em 2025 vem tomando conta dos ânimos da torcida alvinegra e também já impactou o vestiário do time. João Basso, zagueiro do Peixe, falou sobre a expectativa pela volta do astro.

O que aconteceu

João Basso disse que o assunto tomou conta do vestiário do elenco santista. O defensor, no entanto, brinca e conta que só vai acreditar na hora que o craque assinar contrato. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (2) no canal do UOL Esporte no YouTube.