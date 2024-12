Corinthians 'supera' time campeão de 2017 e tem campanha de G-4 com Díaz

O Corinthians superou a sequência de vitórias do time campeão brasileiro de 2017 ao vencer o Criciúma por 4 a 2 de virada neste sábado (30).

O que aconteceu

O Corinthians chegou a sete vitórias consecutivas no Brasileirão 2024. A reação começou com triunfo sobre o Athletico (5 a 2) pela 30ª rodada e ainda teve Cuiabá (1 a 0), Palmeiras (2 a 0), Vitória (2 a 1), Cruzeiro (2 a 1) e Vasco (3 a 1) como vítimas —além do Criciúma.

A maior sequência da equipe que conquistou o Brasileirão em 2017 foi de seis vitórias. Com Fábio Carille no comando, o Timão embalou triunfos entre a 2ª e 7ª rodada, diante de Vitória (1 a 0), Atlético-GO (1 a 0), Santos (2 a 0), Vasco (5 a 2), São Paulo (3 a 2) e Cruzeiro (1 a 0). O hepta veio com três rodadas de antecedência e o Alvinegro terminou as 38 rodadas com 72 pontos.