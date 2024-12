Seleção brasileira feminina volta a vencer Austrália e fecha ano com saldo positivo

O futebol feminino do Brasil fecha 2024 com um saldo positivo. Em Gold Coast, o time de Arthur Elias voltou a vencer a Austrália em seu último compromisso da temporada. Jogando como se fosse uma partida oficial e não um amistoso, a seleção brasileira começou com ritmo frenético, foi superior e derrotou as anfitriãs por 2 a 1 neste domingo.

Em Brisbane, no meio de semana, o Brasil quebrou um tabu de 8 anos. A seleção derrotou a Austrália por 3 a 1, em partida que contou com dois gols de Amanda Gutierres e um de Gio Queiroz. As rivais foram semifinalistas da Copa do Mundo do ano passado (terminaram em 4º lugar), realizada na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil foi medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024.

O resultado reflete como foi o duelo, e o placar poderia ter sido até mais elástico. A seleção brasileira teve bem mais volume de jogo do que as adversárias, com o dobro de finalizações e também de faltas. O Brasil impôs um ritmo frenético desde o início, com pressão sobre a saída de bola das mandantes. Assim como os gols, os cartões amarelos também saíram cedo para as comandadas de Arthur Elias.