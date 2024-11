Schmidt lembra clima hostil na Série B e fala da saída de Carille do Santos

Apesar do título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos viveu uma temporada conturbada. O volante João Schmidt fez um balanço sobre o desempenho do clube e relembrou alguns momentos de dificuldade na jornada até o acesso.

"O primeiro ponto de oscilação foi quando tivemos quatro derrotas seguidas. É uma oscilação muito grande, já carrega muita coisa para o restante da temporada. Ninguém imaginava isso. Isso pode criar uma dúvida. A gente tem que estar preparado", disse à Espn.

"Ninguém que veio para o Santos não imaginou passar por isso (pressão). É o momento mais difícil da história do clube. Ninguém pensou que seria fácil. Teve muita cobrança, clima hostil, mas soubemos lidar bem. A gente sabe o sentimento do torcedor. O torcedor é emoção. Soubemos lidar bem", ampliou.