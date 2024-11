Palmeiras não sofria três gols em um mesmo jogo no Allianz Parque há mais de dois anos

O Palmeiras sofreu dura derrota para o Botafogo, por 3 a 1, na última terça-feira, e, com o resultado perdeu também a liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Alviverde voltou a sofrer três gols em um mesmo jogo, no Allianz Parque, depois de mais de dois anos.

A equipe carioca abriu o placar aos 18 minutos, com gol de Gregore. Depois, ampliou o marcador com Savarino e Adryelson, aos 27 e 43 do segundo tempo, respectivamente, momento em que o Palmeiras jogava com um a menos devido à expulsão de Marcos Rocha, que aconteceu aos 24. Richard Ríos diminuiu aos 47.

A última vez que o Verdão havia sofrido três gols no Allianz Parque havia sido no dia 9 de abril de 2022. Na oportunidade, a equipe da casa foi derrotada pelo Ceará, comandado por Dorival Júnior, na época, por 3 a 2, na estreia do Campeonato Brasileiro daquele ano. Mendoza, Lucas Ribeiro e Jorge (contra) fizeram para os visitantes, enquanto Zé Rafael e Gustavo Gómez fizeram os do Alviverde.