Investigado por suspeita de manipulação, atacante Ênio é afastado pelo Juventude

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Ênio foi advertido com cartão amarelo, pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli, por reclamação, após falta próxima da área do Juventude. As casas de apostas reportaram o caso ao Governo Federal e à CBF, que investigam o caso e ainda não se pronunciaram.

Após as denúncias das casas de apostas, a CBF repassou relatórios para o Ministério Público e STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Ênio está no Juventude desde o começo de 2025. O clube gaúcho pagou R$ 1 milhão ao Amazonas pelo atacante, após ele se destacar no Estadual.