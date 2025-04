Brasileiros Pietra Rivoli e Pedro Chabalgoity estão na final do Roland-Garros Junior Series

Os campeões do Roland-Garros Junior Series serão conhecidos neste domingo, a partir das 14h30 (de Brasília), na Sociedade Harmonia de Tênis, com a final feminina entre a gaúcha Pietra Rivoli e a peruana Yleymi Muelle. A seguir, o título será decidido entre o brasiliense Pedro Chabalgoity e o equatoriano Emilio Camacho.

Os jogos serão transmitidos ao vivo pela ESPN 2 e Disney+.

Como no ano passado com Nauhany Silva e Luis Guto Miguel, o Brasil terá finalistas nas duas chaves, masculina e feminina. Entre as meninas, a gaúcha Pietra Rivoli chega à sua segunda final - foi vice-campeã em 2023 e semifinalista em 2024. Na semifinal, neste sábado, ela superou a argentina Sofia Meabe, por 6/2 e 6/4, e está a uma vitória da chave principal de Roland Garros Junior, em Paris.