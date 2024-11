O que o Palmeiras precisa para conquistar o título do Brasileirão? Veja cenários

Apesar de ver o taça mais distante, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e o goleiro Weverton não jogam a toalha. O arqueiro, inclusive, afirmou em entrevista coletiva que o clube lutará "até o fim". Já o treinador crê que "não há nada decidido", embora reconheça o favoritismo dos cariocas.

O Alviverde retorna a campo na próxima quarta-feira. A equipe visita o Cruzeiro no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Série A. No último jogo, encara o Fluminense no Allianz Parque.

Do outro lado, o Botafogo mede forças com o Internacional, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, e depois enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos.