Weverton ainda crê em tri do Palmeiras após derrota para o Botafogo e diz: "Vamos lutar até o fim"

Nas arquibancadas, principalmente torcedores organizados entoaram gritos de "time sem vergonha" enquanto a bola ainda rolava. Além disso, também entoaram gritos de "burro" contra Abel Ferreira após substituição de Estêvão, que pediu para deixar o campo por câimbras. Weverton citou o barulho de cobrança vindo da arquibancada e vê como natural por conta da expectativa em cima do jogo que tinha caráter decisivo.

"Quando você vem para um jogo desse tamanho dessa importância praticamente uma decisão dentro do Campeonato Brasileiro na reta final, se cria muita expectativa e quando você sai perdendo um jogo desse nível é normal que você tenha uma ansiedade maior mas acho que a equipe ela se levantou bem, ela conseguiu reagir ela criou chance. A gente teve bola na trave do Rony, a gente teve uma boa com o Gustavo Gómez, de cabeça. Infelizmente a bola não quis entrar na nossa primeira chance e óbvio que isso vai trazendo uma ansiedade um estádio lotado, todo mundo criou uma uma grande expectativa para esse jogo", disse.

"Se as coisas não vão acontecendo como a gente quer, é normal que você escuta um barulho diferente, mas eu acho que o torcedor sempre mostrou o apoio em todos esses anos aqui que a gente vem vencendo junto, sempre nos apoiou. É normal que chegando nessa reta final, quando as coisas não saem você quer, você ouve um barulho diferente, mas isso a gente entende que faz parte. Não tenho dúvida de que eles vão continuar nos apoiando, que eles vão continuar nos incentivando e a gente vai acreditar até o fim", seguiu.

Com o resultado, o Alviverde fica com 70 pontos, na vice-liderança, a três de distância do Botafogo. Palmeiras volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

"O futebol ganha quem faz mais gol e o futebol ganha quem toma menos gol. Acho que a gente precisa melhorar essa questão: não sofrer gols e fazer gols. Não tem mais chance para nós pensar em empatar jogo daqui para frente, a gente só precisa de vitórias e ainda precisa torcer para o adversário, mas quem é palmeirense e quem está no nosso dia a dia sabe que a gente vai seguir acreditando até o fim, essa foi a nossa conversa dentro do vestiário enquanto a gente tiver jogo a gente vai acreditar, vai buscar e vai lutar até o final", finalizou.