Análise: Santos sofre com desfalques, joga mal e se despede da Série B com derrota

Por Rodrigo Keller

Chegou ao fim a inédita participação do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe perdeu de 2 a 1 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela última rodada da Segunda Divisão. O técnico interino Leandro Zago, que fez sua estreia pelo clube após a demissão de Fábio Carille, sofreu com a vasta lista de desfalques.

O Peixe entrou em campo sem poder contar com nove jogadores. Assim, Zago teve que realizar mudanças no time titular. As principais foram as entradas de Luan Peres e Souza na defesa, Rincón e Sandry no meio de campo, e Miguelito no ataque.