Mãozinha brilha, Brasil vence Panamá em Belém e garante classificação na Americup

Neste domingo, em Belém, no Pará, o Brasil encerrou a penúltima janela Fiba das Eliminatórias da Americup de basquete com mais uma vitória. Os brasileiros superaram o Panamá, pelo placar de 93 a 67, com mais de seis mil pessoas na Arena Mangueirinho. Mãozinha, em uma ótima atuação, foi o principal jogador na partida que garantiu a Seleção na competição.

Já classificada para a Americup, a Seleção volta à quadra apenas em fevereiro de 2025, quando enfrenta, fora de casa, os mesmos Uruguai e Panamá. A Americup 2025 acontece na Nicarágua, em agosto, entre os dias 21 a 30.

Com vários atletas com digito duplo de pontuação, Mãozinha foi o grande destque do Brasil. Isso porque o ala/pivô terminou o jogo com eficiência de 36, anotando 18 pontos e pegando 13 rebotes.