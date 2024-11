Com dois de Garro, Corinthians vence Vasco na Arena e encosta no G7 do Brasileiro

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1 na tarde deste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo na Neo Química Arena, que contou com dois gols do meia Rodrigo Garro, o Timão igualou a pontuação do G7 do Brasileirão e, assim, mantém o sonho de buscar uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

O Corinthians construiu a vantagem no primeiro tempo. Gustavo Henrique abriu o placar em cobrança de escanteio e Garro anotou duas vezes, com chutes da entrada da área. Na segunda etapa, o Vasco descontou com Puma Rodriguez.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 47 pontos, na 8ª colocação, mesma pontuação que o Cruzeiro, que fecha o G7. O Vasco, por sua vez, caiu para a 12ª posição, com 43 unidades.