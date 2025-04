Verstappen pode trocar Red Bull pela Aston Martin na F-1 e faturar R$ 1,74 bi de fundo saudita

Em conversa com a imprensa na quinta, o holandês desconversou sobre os rumores e disse que está focado em recolocar seu carro entre os primeiros colocados para não perder de vista os bólidos da McLaren, que lidera o campeonato mundial.

"Honestamente, muitas pessoas estão falando sobre isso, menos eu. Só quero me concentrar no meu carro e trabalhar com as pessoas da equipe. Essa é a única coisa em que estou pensando na Fórmula 1 no momento. Estou muito relaxado", afirmou Verstappen.

O Oriente Médio passou a ter papel de protagonista na Fórmula 1 nas últimas décadas tanto que passou a abrigar quatro corridas por ano: Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. O interesse saudita na Fórmula 1 também vem por meio de patrocínios. A Aramco, companhia petrolífera do país, é patrocinadora da Aston Martin. O fundo soberano detém 20,5% das ações da montadora.

Na terça, o príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal revelou a intenção da Arábia Saudita ser proprietária de uma equipe na Fórmula 1. O caminho está facilitado na Aston Martin, uma vez que o magnata canadense Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll, estaria disposto a negociar suas ações na equipe.

A partir de 2026, a Aston Martin usará motores da Honda, atual parceira da Red Bull. A escuderia inglesa também tem em seu estafe o mago da aerodinâmica Adrian Newey, que deixou o time austríaco no último ano e conhece Verstappen de longa data.

O Grande Prêmio da Arábia Saudita tem atividades marcadas para esta sexta-feira. Às 10h30 e 14h (de Brasília) acontecem os primeiros treinos livres. No sábado, é realizado o terceiro treino livre às 10h30. Às 14h, será definido o grid de largada. No domingo, os carros aceleram para a corrida às 14h.