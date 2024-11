São Paulo busca vencer Atlético-MG após nove jogos; relembre a última vitória

A vitória fez com que o São Paulo abrisse sete pontos na liderança do Brasileirão, porém, após queda de desempenho e sequência de resultados negativos, o time treinado por Fernando Diniz terminou na quarta posição. O Flamengo sagrou-se campeão.

Desde então, São Paulo e Atlético-MG duelaram em mais nove oportunidades. São cinco vitórias do Galo, além de quatro empates. O clube mineiro, aliás, foi o responsável por eliminar o Tricolor na Copa do Brasil desta temporada. O confronto foi válido pelas quartas de final e o Alvinegro levou a melhor por 1 a 0 no placar agregado.

O São Paulo é o atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro e visa entrar no G5 da competição para conseguir se classificar diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores. Caso o Botafogo seja campeão do torneio, o Tricolor paulista atingirá o objetivo mesmo se terminar a temporada na posição que ocupa atualmente na tabela.