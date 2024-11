Kemily e Simonetto lideram semifinais do Street do STU Super Finals em São Paulo

"Acertei a primeira volta, apesar de ter ditado um ritmo mais lento, porque quis ir um pouco mais devagar para manter a constância e acertar toda volta. Na Bomb Trick, queria ter dado um lip de back no cano, mas já cheguei com a perna muito cansada e preferi dar um Frontside Smith no cano reto, subindo. Tentei melhorar na segunda volta e a linha acabou saindo perfeita, com uma manobra a mais. Só que não fui tão bem na Bomb Trick. Estou buscando esse título no STU, meu sonho, um objetivo, e se eu for bem amanhã como fui hoje, quem sabe?", disse Kemily.

Já o curitibano Sebastian Simonetto, de 19 anos, só tem um título em etapas do STU, em Porto Alegre (RS), no ano passado. E pretende repetir a dose na capital paulista. Mas quem sobrava até ali com a maior nota do dia era justamente o líder do ranking, o paulistano Ivan Monteiro, com um 78,38. Até que, na terceira e última bateria da semifinal, e na sua volta derradeira, Simonetto tirou da cartola uma linha e uma Bomb Trick precisas e arrancou dos juízes a nota 78,64.

"Fiz uma primeira volta mais para me garantir no game mesmo, acertando tudo para passar para a final. Mas vi que estava em segundo na bateria e que tinha que melhorar. Escapou uma manobra na segunda volta, mas, na terceira, recuperei e fiz tudo muito bem, o que não só me garantiu em primeiro na bateria como a melhor nota do dia. Sempre temos que ter uma carta na manga para a final e espero acertar outras boas manobras. O skate vai comer solto aqui de novo", vibrou o skatista.