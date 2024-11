Por que Santiago Longo não joga? Comissão técnica do São Paulo tenta explicar

Contratado em setembro, Santiago Longo ainda enfrenta dificuldades para se firmar no São Paulo. O volante argentino disputou apenas dois jogos pelo clube, mesmo vindo de um país que o técnico Luis Zubeldía, seu compatriota, conhece bem.

O início de Santiago Longo no São Paulo foi positivo. O jogador iniciou a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, como titular e saiu de campo com a vitória por 1 a 0. Depois disso, porém, só voltou a ser acionado nos minutos finais do duelo com o Vasco, no Morumbis.

"Nós não dependemos de um só jogo para ver os jogadores. Vemos no dia a dia, nos treinamentos. Santiago chegou recentemente e consideramos que leva uma adaptação, sobretudo para um jogador estrangeiro. Tomamos decisões que consideramos que são as melhores para o time", afirmou o auxiliar técnico de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas.