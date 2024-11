Hulk x Luiz Henrique: veja quem está melhor no Brasileirão 2024

O confronto entre Atlético-MG e Botafogo pelo Brasileirão 2024 teve um clima quente, muitas discussões e ficou marcado por polêmica. Depois da partida disputada nesta quarta-feira na Arena Independência, o atacante Hulk, do Galo, criticou Luiz Henrique, um dos destaques do time carioca.

"O Luiz Henrique chegou para o nosso goleiro reserva, o Mendes, e falou que o nosso time era muito fraco, uma m****", disse Hulk, que foi além. "O Luiz Henrique tem tudo para ser um craque, mas não é ainda. Está fazendo um grande ano, talvez a melhor temporada dele, mas está muito longe de ser craque ainda. Fiquei 7 anos na Seleção e sou humilde", acrescentou.

Curiosamente, Hulk e Luiz Henrique estão com números positivos no Brasileirão, entre os melhores atacantes da temporada. Veja o desempenho de cada um no Brasileirão 2024: