Última vitória do São Paulo contra o RB Bragantino fora de casa foi em 2019; relembre detalhes

A data Fifa chegou ao fim e, com isso, o Campeonato Brasileiro está de volta. Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada da competição.

O Tricolor paulista quer seguir sonhando com uma vaga no G4 e, para isso, a vitória é fundamental. Contudo, a equipe vive um jejum de cinco anos sem superar o Red Bull Bragantino no Nabizão, e precisará encerrar tal sequência para se manter na briga.

A última vitória do São Paulo no Nabi Abi Chedid foi em 2019, mais especificamente no dia 3 de março daquele ano, pela nona rodada da primeira fase do Paulistão. O Tricolor paulista ainda era comandado por Vagner Mancini e saiu vitorioso por 2 a 0, com gols de Pablo e Arboleda.