Transmissão ao vivo de João Fonseca em Roma: veja onde assistir

Os dois tenistas medem forças no circuito profissional pela primeira vez. O duelo será disputado no saibro do tradicional Foro Italico, em Roma.

O rival de Fonseca tem 25 anos e já "chocou" o tênis. Se vencer, o carioca terá pela frente o russo Andrey Rubley, atual número 17 de mundo, na 2ª rodada.

João Fonseca x Fabian Marozsan -- Masters 1000 de Roma