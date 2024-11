Rafinha conta reação do elenco do São Paulo com mudança no calendário de 2025 e revela briga com James

A mudança no calendário do futebol brasileiro para 2025 tem dado o que falar. O Brasileirão terá seu início antecipado para o dia 29 de março e se encerrará em 21 de dezembro. Com isso, os jogadores terão um período de férias bem menor, já que os Estaduais terão início no dia 12 de janeiro.

Presidente do São Paulo, Julio Casares já havia criticado a decisão unilateral da CBF de antecipar os Estaduais. Agora, foi a vez do lateral direito Rafinha contar como ficou sabendo do assunto e expressar sua indignação com relação ao tema.

"Depois do jogo contra o Athletico-PR, a diretoria me chamou. Estava o Belmonte, o presidente, o Rui Costa, o Muricy. Me chamaram para perguntar se eu vi o que estava acontecendo e tal, e aí eu falei 'Olha, gente, eu não sei nem qual que é o assunto, mas deixa eu me preparar (risos). E aí eles falaram que mudou o calendário, já confirmou, e os Estaduais vão começar dia 12 (de janeiro), com o primeiro jogo no dia 15. Aí eu falei: 'Tá, mas qual o próximo passo? Você quer que eu leve isso para eles lá dentro do vestiário ou vocês vão falar?'. Aí eles falaram não, é só para dizer que o São Paulo está com uma pré-temporada definida, já tem tudo programado, a definição de quem vai sair e de quem vai ficar. Ai eu, pessoalmente, não posso nem me meter nisso, porque eu não sei nem como vai ficar a minha situação. Minha situação com o São Paulo é fácil: a gente conversa, e se o São Paulo quiser a gente renova mais um pouco, e se não quiser a gente para", afirmou em entrevista ao podcast Denilson Show.