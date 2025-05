Athletico-PR e Chapecoense fazem confronto direto na abertura da 7ª rodada da Série B

O retrospecto entre os dois clubes é equilibrado. Em 19 confrontos oficiais, foram 12 empates, quatro vitórias do Athletico e três da Chapecoense. A última vez que uma dessas equipes venceu esse duelo foi em 2018, quando a Chape fez 2 a 1 na Arena Condá.

A principal novidade no Athletico será no banco de reservas. Com a demissão de Maurício Barbieri, quem assume de forma interina é João Correia, técnico do time sub-20. O jovem comandante já passou por um estágio com José Mourinho, em experiência feita durante sua formação na Europa.

Em campo, o time terá mudanças. O zagueiro Habraão está suspenso após expulsão diante do Botafogo-SP. Em compensação, Palacios retorna à lateral-direita depois de cumprir suspensão. Já o atacante Isaac, também expulso, vinha sendo opção no banco e deve dar lugar a Alan Kardec, cotado para começar entre os titulares.

Do lado da Chapecoense, Gilmar Dal Pozzo deve manter a formação com três zagueiros, buscando dar continuidade ao equilíbrio defensivo demonstrado no clássico diante do Criciúma. A tendência é de repetição da escalação, sem mudanças na equipe titular.

"Temos margem para crescer dentro do sistema de jogo, tendo mais posse de bola, tornando a equipe mais compacta e atacando com mais efetividade", afirmou o treinador alviverde.