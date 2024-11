André Silva virou centroavante após gripe e voo cancelado: 'Eu ia embora'

Quando desligou o telefone, André nem imaginava que ele jamais entraria naquele avião e que, na verdade, seria a sua carreira que decolaria.

Eu tinha decidido ir embora. Não esperava entrar no jogo, nem nada do tipo. Acabei entrando faltando oito minutos e como centroavante. Foi nessa época que estava com o Armando Evangelista. Em dois minutos, eu fiz um gol e aí ele teve uma conversa comigo, falou que queria me mudar de posição porque eu tinha perfil para isso. E aí minha carreira mudou completamente. Fechei como artilheiro do time, fiz 12 gols e o time subiu de divisão , André Silva em entrevista exclusiva ao UOL

Depois disso, André teve duas temporadas de dez gols no Arouca e chegou a despertar interesse de Artur Jorge, atual técnico do Botafogo, que dirigia o Braga na época. Ele acabou vendido ao Vitória de Guimarães, uma espécie de quinta força em Portugal. E seguiu marcando gols e despertando interesses cada vez maiores na Europa, mas aí veio o São Paulo.

Eu recebi outros convites, mas sempre fui apaixonado pelo São Paulo e decidi vir sabendo que tinham outras situações até com a remuneração mais alta. Vasco formalizou depois, e o Cruzeiro chegou também. Cheguei aqui para um grande clube. Maravilhoso. Pra mim, o maior do Brasil. A dinâmica da cidade é totalmente diferente, claro, mas o que me motivou mais, além da minha família, foi o clube.

Com sete gols em 38 jogos na temporada, André Silva vem marcando nas últimas partidas saindo do banco de reservas. Nesta quarta-feira (20), ele deve ser titular no São Paulo diante da provável ausência de Calleri, com dores. O jogador falou sobre a amizade com o argentino, mas também disse acreditar na meritocracia na disputa pela posição.