Abel elogia evolução de Giay no Palmeiras e brinca: "Espero que o treinador da Argentina esteja distraído

Agustin Giay tem dado a volta por cima no Palmeiras nesta temporada depois de terminar o ano tendo a contratação questionada. O lateral direito aproveitou a onda de lesões dos veteranos Mayke e Marcos Rocha e se firmou no setor. Após a vitória sobre o Cerro Porteño, Abel Ferreira elogiou a evolução do jovem e brincou sobre a possibilidade de convocação do atleta à seleção argentina.

"Temos um lateral que constrói de trás para frente. Já falei sobre ele na última entrevista. Os mesmo que criticam são os mesmos que o elogia. Ele deve manter os pés no chão, fazer o trabalho dele. É um jogador muito jovem e espero que o treinador da Argentina esteja distraído e não o convoque", disse o treinador.

Giay chegou ao Palmeiras em julho de 2024, contratado do San Lorenzo, da Argentina, time que o revelou. O Palmeiras pagou aos argentinos US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões na época). Ele não deu resposta de imediato e foi questionado após 18 jogos, sendo 16 como titular.