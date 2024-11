Ruan celebra sequência no São Paulo e analisa duelo contra o Bragantino

O zagueiro Ruan Tressoldi vem ganhando cada vez mais oportunidades no São Paulo. No duelo desta quarta-feira (20) contra o Red Bull Bragantino, o defensor pode ter mais uma chance entre os titulares do Tricolor.

Após o treino desta terça-feira (19), o zagueiro celebrou a provável sequência de dois jogos consecutivos. Desde que chegou ao clube, devido à forte concorrência, Ruan só jogou partidas isoladas, sem disputar partidas seguidas.

"Estou muito feliz de estar completando dois jogos seguidos no time titular. Fico muito feliz pela confiança do mister em mim e na gente. Vamos lá e vamos buscar a vitória", afirmou o jogador em entrevista à SPFC Play.