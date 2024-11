Com dúvidas, São Paulo fecha preparação para pegar o RB Bragantino; veja time provável

Na manhã desta terça-feira, o elenco do São Paulo finalizou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. A bola rola nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No CT da Barra Funda, os jogadores iniciaram o dia com um aquecimento comandado pela preparação física. Em seguida, o elenco foi dividido em dois. O grupo com os prováveis titulares realizou um trabalho tático posicional com o técnico Luis Zubeldía, além de um ensaio de bolas paradas. Já os demais jogadores fizeram uma atividade em campo reduzido.

Calleri e Welington são as principais dúvidas do São Paulo para o embate. O centroavante se recupera de dores musculares na posterior da coxa esquerda, mas a foto divulgada pelo clube dá a entender que ele treinou com o grupo nesta terça. Já o lateral tem um edema na coxa esquerda e foi desfalque no último jogo.