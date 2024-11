China x Japão: veja onde assistir aos jogos das Eliminatórias Asiáticas desta terça-feira

Nesta terça-feira, o Japão enfrenta a China, no Xiamen Egret Stadium, às 9h (de Brasília), pela sexta rodada das Eliminatórias Asiáticas.

ONDE ASSISTIR: todas as principais partidas desta terça-feira das Eliminatórias Asiáticas terão transmissão do Disney+.

Os japoneses estão na liderança folgada no Grupo C. Com 13 pontos, a seleção busca mais um triunfo para se aproximar da classificação antecipada para o Mundial de 2026. Os nipônicos golearam os chineses na abertura da chave. Na ocasião, o Japão fez 7 a 0 no adversário.