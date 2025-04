Ferroviária vence São Paulo e assume liderança do Brasileirão feminino

Em duelo de invictos, a Ferroviária recebeu o São Paulo, em Araraquara-SP, hoje (12) pela quarta rodada do Brasileirão feminino, e venceu por 1 a 0. Micaelly marcou o único gol do jogo.

Com a vitória, as Guerreiras Grenás chegaram a dez pontos e assumiram a ponta da competição. A pontuação é a mesma do Cruzeiro, mas as paulistas levam vantagem no saldo de gols (9 a 6).

Já o São Paulo, que começou a rodada na liderança, despencou na tabela e agora é o quarto colocado. Além de Ferroviária e Cruzeiro, o Palmeiras também deixou a equipe tricolor para trás na tabela.