Palmeiras: Rômulo não joga há mais de mês e é um dos reforços com menos chances

O meio-campista Rômulo vive sua maior segunda maior sequência sem jogos no Palmeiras desde sua chegada ao clube, em abril deste ano. O jogador vem enfrentando grande concorrência no setor e está sem entrar em campo há seis jogos.

A última vez que Rômulo ganhou chance na equipe foi há mais de um mês. Na oportunidade, ele saiu do banco de reservas aos 48 minutos do segundo tempo do jogo contra o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha. Após o apito final, o Verdão saiu vitorioso por 1 a 0.

Rômulo foi destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista. O jogador terminou o Estadual sendo titular do Tigre do Vale, com três gols e duas assistências. O Verdão acertou com o atleta antes mesmo do final do torneio, mas ele só se juntou ao elenco após eliminação de seu ex-clube, que foi justamente para o Alviverde, na semifinal.