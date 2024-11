Marta é indicada ao prêmio de melhor jogadora da temporada nos Estados Unidos

A camisa 10 do Orlando Pride foi um dos destaques da equipe na conquista da Supporter's Shield, título dado ao campeão da temporada regular da NWSL. Nos playoffs, a equipe de Marta passou pelo Chicago Red Stars nas quartas de final, por 4 a 1, com gol da brasileira. No domingo, a equipe de Orlando enfrenta o Kansas City Current em busca de uma vaga na final da competição.

A votação para decidir a vencedora do prêmio de melhor da temporada é dividida entre jogadoras (40% dos votos), proprietários dos times, dirigentes e treinadores (25%), imprensa (25%) e público geral (10%). Além do prêmio de MVP e melhor meio-campista, também serão escolhidas as melhores goleiras, defensoras e técnico do ano.

A votação para os prêmios ficará disponível até sexta-feira. O anúncio das vencedoras acontecerá na semana da final da NWSL, marcada para 23 de novembro.