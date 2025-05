Corinthians goleia o Bahia e emenda segunda vitória seguida no Brasileirão Feminino

O Corinthians goleou o Bahia por 5 a 1 neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP). Jhonson (duas vezes), Gabi Zanotti (duas vezes) e Ariel Godoi foram as autoras dos gols do triunfo. Ellen descontou para as visitantes.

Com o resultado, o Timão emendou sua segunda vitória seguida na competição. A equipe subiu para a terceira posição, com 18 pontos. Do outro lado, o Tricolor de Aço caiu para o oitavo lugar, com oito unidades somadas.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo, contra a Ferroviária. A bola rola às 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa. Bahia, por sua vez, enfrenta o Cruzeiro, às 15h do sábado.