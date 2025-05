Jogadora mais seguida do mundo rebate críticas: 'Odeiam que uso maquiagem'

As pessoas sempre odeiam que eu use maquiagem em campo, mas não vejo problema. É engraçado quando as pessoas ficam chateadas, porque agora sinto que, quanto mais reclamam, mais batom eu passo. Não estou machucando ninguém. É a minha vida

disse a atleta.

Alisha ainda admitiu que até uma colega de time já a criticou por sua proeminência fora do esporte.

Por conta do sucesso fora de campo, a atleta coleciona patrocinadores e faz trabalhos como modelo e influenciadora.

Ela me disse que passo muito tempo nas redes sociais, com meus patrocinadores e outras coisas, e é por isso que meu futebol piorou. Coisas assim me machucam.

confessou Alisha.

Alisha Lehmann teve um relacionamento com o brasileiro Douglas Luiz, da Juventus e da seleção. Os dois atuavam no Aston Villa e foram negociados com a Juventus no mesmo período.

A jogadora também é conhecida por se posicionar em temas polêmicos: Alisha já se repudiou a sexualização do corpo feminino no futebol, e também já falou em diversas entrevistas sobre a diferença salarial entre um jogador homem e uma mulher, pedindo igualdade no esporte.