Corinthians faz no fim e arranca empate com São Paulo no Brasileirão Feminino

O jogo

O São Paulo começou em cima e quase abriu o marcador com três minutos de jogo. Aline Milene roubou no meio-campo, conduziu e tocou para Dudinha. A atacante invadiu a grande área e finalizou com força, mas Nicole fez boa defesa e evitou o gol tricolor.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

Com 20 minutos, o Corinthians deu sua primeira finalização ao gol. Gabi Zanotti arriscou o chute de fora da área, mas a goleira Carlinha fez a defesa tranquila. E aos 25 minutos, as Brabas quase abriram o placar. Robinha recuou errado e Eudimilla ficou com a bola, mas chutou para fora na saída de Carlinha.

E nos acréscimos da etapa inicial, o São Paulo inaugurou o marcador diante de sua torcida. Dudinha finalizou da intermediária e marcou um belo gol, fazendo 1 a 0 para o Tricolor.

Aos sete minutos do segundo tempo, o Corinthians tentou com Duda Sampaio de fora da área, mas Carlinha caiu para defender no canto esquerdo. Com 36 minutos, foi a vez de Jaqueline finalizar colocado da meia-lua, porém mandou por cima do gol de Carlinha.

Foi aos 42 minutos que o Corinthians conseguiu o empate. Day Silva perdeu a bola dentro da área e Jhonson ficou com ela. A atacante corintiana só teve o trabalho de bater na saída de Carlinha e deixou tudo igual em 1 a 1 na reta final do clássico.