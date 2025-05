UOL vai transmitir ao vivo o Paulistão feminino 2025; veja como assistir

O UOL transmitirá o Campeonato Paulista feminino 2025 a partir de hoje, data de início da competição.

O que aconteceu

A primeira partida será o clássico entre São Paulo e Santos, hoje, às 21h (de Brasília). O confronto estará disponível na home do UOL, no UOL Play, no Canal UOL e no YouTube do UOL Esporte.

O UOL vai transmitir uma partida por rodada, além de toda a fase final. No total, serão 20 jogos exibidos.