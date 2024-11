Remanescente da queda, Rincón celebra volta do Santos à Série A: "Muito orgulhoso"

Um dos jogadores que aceitaram reduzir o salário para jogar a Série B pelo Santos, Tomás Rincón postou um texto em suas redes sociais nesta terça-feira. O volante afirmou que foi um "ano pessoalmente difícil", mas celebrou o retorno à elite do futebol brasileiro.

"Um ano atrás, na hora mais escura deste lindo clube, me senti na obrigação moral de ficar pra tentar dar uma mão nessa reconstrução, sonhando com a chegada deste dia, claro que pessoalmente foi um ano difícil, mas os interesses pessoais nunca podem estar acima dos interesses do clube, por isso cada ponto que conquistávamos nessa caminhada era uma alegria imensa e nos aproximava do nosso objetivo que era colocar o Santos onde ele merece estar", disse.