Fluminense perde para o Internacional, que ingressa no G4 do Campenato Brasileiro

O JOGO

O Internacional começou a partida melhor e quase marcou aos quatro minutos. Thiago Silva falhou na saída de bola e Bruno Tabata mandou para o gol. Manoel estava no meio do caminho para salvar o Fluminense.

Os visitantes não conseguiam avançar e continuaram sofrendo com os gaúchos. O Inter teve algumas chances de marcar. Na melhor delas, aos 19 minutos, Wanderson chutou cruzado e viu Vitor Eudes fazer grande defesa.

O panorama do jogo seguia o mesmo. Os donos da casa tinham o domínio da partida. Bruno Gomes quase acertou o alvo tricolor. Depois, aos 33 minutos, Borré aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. No entanto, o VAR apontou impedimento do atacante no lance.

Na parte final, os gaúchos continuaram em busca do gol. Aos 44 minutos, Thiago Maia tentou de bicicleta e parou em Vitor Eudes. Do outro lado, o Fluminense pouco produziu no ataque, mas conseguiu segurar o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Internacional voltou com intensidade. Primeiro, Bruno Gomes fez boa jogada, cruzou rasteiro, mas ninguém apareceu para mandar para a rede. No entanto, aos seis minutos, os donos da casa chegaram ao gol. Borré aproveitou cruzamento que desviou na zaga e abriu o placar no Beira-Rio.