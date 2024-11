Atlético-MG lança pacotes de viagem à final da Libertadores

? O Galo criou pacotes especiais para a final da Libertadores. Saída de Belo Horizonte, translado de ônibus (modelos executivo e semileito), pernoite com hotel em Foz do Iguaçu e opções sem ou com ingresso do setor exclusivo da Massa.

Os pacotes contemplam o translado ida e volta de ônibus, partindo de Belo Horizonte até o estádio da decisão, além de garantir ingressos no setor exclusivo dos sócios torcedores. A saída está marcada para o dia 27 de novembro e a chegada em Buenos Aires será na manhã do dia da partida.

O trajeto dos torcedores do Atlético-MG até a Argentina terá uma parada em Foz do Iguaçu-PR, com pernoite em um hotel local para descanso. Na volta a Belo Horizonte, o roteiro será o mesmo, com início da viagem algumas horas após o término do jogo contra o Botafogo.

Serão disponibilizados dois tipos de ônibus para a viagem - convencional e semileito -, além de pacotes que incluem ou não os ingressos. Os tickets disponíveis para o setor Sívori, reservado para a torcida alvinegra, estão divididos entre os níveis inferior (sem cadeiras) e superior das arquibancadas.