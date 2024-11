Fluminense encerra preparação para enfrentar o Internacional pelo Brasileiro

O MONSTRO @tsilva3! pic.twitter.com/QGF7ln02V7

Assim, uma provável escalação do Fluminense tem: Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato e Renato Augusto; John Kennedy, Cano e Keno

Além dos seis suspensos, o Tricolor também vai para a partida com seis pendurados, dentre eles o próprio Mano Menezes. Além dele, Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva, Martinelli e Marquinhos correm risco de ficarem de fora do próximo jogo.

Com o empate contra o Grêmio, o Fluminense segue em situação delicada na competição. O time alcançou a 14ª colocação da tabela, com 37 pontos, mas soma apenas três a mais que o Athletico-PR (17°), primeira equipe do Z4.