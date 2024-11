Palmeiras perde do Fluminense no Allianz Parque e fica com o vice do Brasileirão sub-17

O jogo

Embalado pela torcida no Allianz Parque, o Palmeiras foi dono da primeira chance do jogo. Aos 13 minutos, Antônio Marcos recebeu pela esquerda, invadiu a área, limpou a marcação e bateu para o gol. A finalização, porém, foi pelo lado de fora da meta do Fluminense. A resposta do time carioca veio em seguida.

Wesley Natã venceu a marcação palmeirense e finalizou de dentro da área, mas a bola subiu muito e saiu por cima do travessão. Aos 23, Riquelme Felipe recebeu lançamento na área e foi derrubado por Luis Fabiano. O árbitro foi para o VAR e assinalou a penalidade. Isaque foi para a cobrança, Kauan Lima espalmou, mas mandou nos pés do atacante do Fluminense, que estufou a rede.

Aos 34, Kevin Samuel arriscou de fora da área e assustou a defesa palmeirense. Três minutos depois, o Flu chegou a empatar com Riquelme, mas foi anulado por impedimento. Confortável no jogo, o Fluminense conseguiu ampliar aos 49. Wesley Natã tabelou com Isaque, recebeu bom passe na área, driblou o goleiro e fez o segundo gol do jogo.

Aos 16 minutos do segundo tempo, o Palmeiras quase diminuiu o placar. Primeiro, Luis Saboia cabeceou firme e mandou perto do travessão. Depois de cobrança de escanteio, Luis Pacheco ganhou no alto, cabeceou para o chão e viu Gustavo Félix fazer grande defesa. A equipe palmeirense pressionou o Fluminense no segundo tempo, mas viu o adversário se segurar bem.

O time carioca ainda conseguia suas chances e quase fez o terceiro aos 25 em cabeceio de Keven Samuel, que saiu por cima do gol de Kauan Lima. Aos 34, o Palmeiras respondeu, e Isaac bateu da entrada, perto da meta carioca. Minutos depois, Riquelme bateu quase sem ângulo e viu o goleiro palmeirense defender.