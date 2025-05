Ceará e Sport se enfrentam em confronto nordestino com climas opostos no Brasileirão

Se o Ceará vive estabilidade, o Sport encara o jogo sob forte pressão. Ainda sem vencer no Brasileirão, o time pernambucano amarga a lanterna com apenas dois pontos somados. Na rodada passada, sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o Cruzeiro, dentro da Arena de Pernambuco, no jogo que marcou a estreia do técnico António Oliveira. A torcida, impaciente, não poupou críticas e chegou a gritar 'burro' para o novo comandante.

Para tentar mudar o cenário, o Sport conta com o retorno de Lucas Lima, que cumpriu suspensão. O meia é considerado a principal referência técnica da equipe e reassume a titularidade. Sem desfalques por suspensão, António Oliveira deve fazer novos testes para encontrar o time ideal. "O meu trabalho requer muito tempo, portanto, nós sabemos que num contexto esportivo brasileiro não há tempo para pedir tempo e o que o Sport precisa neste momento é de pontos para sair da situação", destacou o técnico.

No histórico do confronto, Sport e Ceará já se enfrentaram 46 vezes, com vantagem para o time pernambucano: 20 vitórias, contra 15 do Vozão, além de 11 empates. No entanto, o Leão da Ilha terá que quebrar um tabu incômodo: não vence o Ceará como visitante desde 2004, quando triunfou por 2 a 1. Desde então, foram 12 encontros no Castelão, com sete derrotas e cinco empates.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SPORT

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.