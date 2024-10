Hamilton vibra com chance de dirigir carro de Senna em Interlagos: "Nunca imaginei"

"Tive a chance de dirigir a McLaren MP4/4. Foi incrível. Eu lembro da corrida em que ele finalmente venceu aqui e segurou a bandeira. Foi bastante emocionante. Espero que as pessoas estejam aqui para ver. Mandei fazer um capacete, mas não se vou usar. Era para ser uma surpresa", contou.

Sete vezes campeão mundial, Hamilton tem profunda identificação com o Brasil. Em 2021, ao vencer a corrida em Interlagos, 'imitou' o gesto do ídolo Ayrton Senna e empunhou a bandeira nacional dentro do carro. No ano seguinte, obteve cidadania brasileira e compareceu à sessão na Câmara, em Brasília.

Nesta manhã, ele chegou ao Autódromo José Carlos Pace trajado com uma roupa brasileira. O britânico estava com uma camisa do Ayrton Senna e uma calça com as cores a bandeira do Brasil.

"Estou muito animado com a viagem e estou apenas retribuindo. Cada oportunidade que tenho de passar um tempo aqui, você aprende mais sobre a cultura, você é capaz de se envolver mais. São as cores, o Ayrton, as pessoas, a cultura, é a essência. Então, você curte isso durante todo o fim de semana", declarou.

O GP de São Paulo começa nesta sexta-feira, com o treino livre às 11h30 (de Brasília) e a classificação sprint às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.