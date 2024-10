Brasil é o país com mais representantes no Mundial de Clubes de 2025

Com a final da Libertadores sendo decidida entre Botafogo e Atlético-MG, foi garantido que o Brasil terá quatro representantes no Mundial de Clubes de 2025, torneio que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Assim, o país da América do Sul é o que mais contará com representantes na competição.

Enquanto Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos no torneio, Atlético-MG e Botafogo disputarão a última vaga no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Das 32 equipes que disputarão o torneio, 31 já estão definidas, restando apenas a do vencedor da Libertadores.