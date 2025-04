Vôlei Renata vira no Taquaral e avança à semifinal

A distribuição do Vôlei Renata foi mais homogênea e cinco atacantes já tinham dois dígitos no ataque antes mesmo do tie-break. O central Léo foi o grande nome do quinto set e do jogo. Terminou a partida com 17 pontos (8 de bloqueio) e faturou o Troféu VivaVôlei. Adriano marcou 19 pontos (18 de ataque, 1 de bloqueio e 51% de aproveitamento no ataque), Bruno Lima fez 15, Maurício Borges terminou com 13, e Judson, 12. Já os destaques do Joinville foram Rafael Araújo e Hugo, com 14 e 15 acertos, respectivamente.

Depois de perder os dois primeiros sets, o Vôlei Renata voltou mais agressivo no saque e a distribuição do Joinville ficou mais previsível, muito concentrada nas extremidades, facilitando a marcação do time rival. Empurrado pela torcida em um Taquaral lotado, o time campineiro fez uma melhor leitura do jogo, segurou os erros e concretizou a virada.

O Vôlei Renata precisou se superar dentro da série das quartas de final. Começou o playoff perdendo por 3 a 2, em casa, venceu o Joinville no segundo confronto por 3 a 1 na semana passada, fora, e confirmou o favoritismo por ter feito melhor campanha na fase classificatória da Superliga – terminou em terceiro e o Joinville e sexto – diante da sua apaixonada torcida, depois de ter perdido os dois primeiros sets.

O Joinville se despede da competição com uma bela temporada. Foi finalista da Copa Brasil – perdeu a decisão para o Minas, no tie-break – e venceu duas vezes o favorito Sada Cruzeiro, uma no returno da Superliga e outra nas quartas de final da Copa Brasil.

VÔLEI RENATA: Bruninho, Bruno Lima, Judson, Léo, Maurício Borges, Adriano e Lukinha (líbero). Entraram: Cristiano, Bandini e Davy. Técnico: Horacio Dileo

JOINVILLE: Resley Rendrick, Rafael Araújo, Felipe Brito, Michael Saraiva, Hugo, Djalma Jr. e Filipinho (líbero). Entraram: Kauan, Robert, Thales e Lima. Técnico: Rubinho.