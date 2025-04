América-MG aproveita os contra-ataques, supera o Amazonas e se reabilita na Série B

Apesar de ter a posse, não conseguia ser efetivo, rondando a área, mas nada que levasse certo perigo. De tanto insistir, conseguiu o empate só na reta final, numa infelicidade de Ricardo Silva, que tentou cortar o cruzamento, mas acabou marcando contra o próprio patrimônio.

A segunda etapa voltou no mesmo estilo, com o América marcando com cinco minutos. Em contra-ataque, Fabinho pegou o rebote e recolocou o time à frente do placar. Desta vez, o time da casa não recuou e seguiu ofensivo. Miguelito carimbou a trave esquerda de Renan. O Amazonas tentou reagir, mas sofreu com a desorganização defensiva.

Cedendo espaço, viu Figueiredo avançar sem marcação, driblar o goleiro e ampliar para o América, aos 17. Com a boa vantagem, o América tirou o pé e com as mexidas passou a administrar o placar. Na reta final, o Amazonas até tentou colocar fogo na partida, mas o goleiro Matheus Mendes apareceu bem quando foi exigido.

O América-MG segue na Arena Independência, quando recebe o Goiás no domingo, às 20h. Já o Amazonas atua na segunda-feira, às 21h, diante do Avaí, na Arena da Amazônia.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 1 AMAZONAS