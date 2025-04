Autor de dois gols contra o Bahia, Kaio Jorge afirma que Cruzeiro "encaixou" e projeta sequência do Brasileirão

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Bahia no Mineirão, venceu por 3 a 0 e voltou a triunfar após quatro partidas. Após a partida, Kaio Jorge, autor de dois gols do Cabuloso, afirmou que o Cabuloso encaixou sob o comando do técnico Leonardo Jardim e projetou a sequência da competição.

"Eu perdi o pênalti, mas estava tranquilo, sabia o que eu estava fazendo, uma boa partida. A confiança está lá em cima, então sabia que podia reverter essa situação a qualquer momento. Mantive a cabeça no lugar, os pés no chão, a torcida está de parabéns, mais uma vez encheu o Mineirão, e agora temos um jogo importante contra o Red Bull. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória mais uma vez" afirmou o atacante, em entrevista ao Premiere.

Contratado junto à Juventus, da Itália, na segunda metade de 2024, Kaio Jorge soma 30 partidas pela equipe mineira, com dez gols marcados e duas assistências distribuídas. Apenas na atual temporada, o camisa 19 registra três bolas nas redes em sete jogos.